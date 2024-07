Stadtarchiv Neuss stellt neu erworbene Sammlung vor Ein Schatz zwischen angekokelten Deckeln

Info

Der Sammler Johann Heinrich Küper, wurde 1767 in Neuss geboren, wuchs an der Oberstraße auf, studierte in Köln und leitete in kirchlichen Diensten Lateinschule und Pfarrchor in Neuss. Von 1806 bis 1819 wirkte er in Aachen, wurde danach Pfarrer in Hoisten und später für Grimlinghausen, wo er im März 1830 starb.

Die Sammlung Was er zusammentrug, übernahm nach seinem Tod seine Schwester Sibylla Kamper über deren Tochter Josepha, die den Nudelfabrikanten Schram heiratete, in den Besitz dieser Familie. Dort wurde die Sammlung jahrzehntelang zusammengehalten und jetzt ans Archiv verkauft.