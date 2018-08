Stadt will Zahl der Wahlbezirke in Neuss senken

Neuss Stimmen die Neusser bei der Kommunalwahl so ab wie bei der Bundestagswahl, hätte der nächste Rat nicht 58, sondern 80 Mitglieder. Vor diesem Hintergrund empfiehlt die Verwaltung, das Wahlkreissystem neu zu ordnen.

Die Stadtverwaltung regt an, die Zahl der derzeit 29 Kommunalwahlkreise zu reduzieren. Mitten in der politischen Sommerpause hat sie einer fraktionsübergreifenden Arbeitsgruppe einige Modellrechnungen vorgelegt in der sie zu dem Schluss kommt, eine Neueinteilung des ganzen Stadtgebietes in 24 bis 26 Wahlkreise zu empfehlen. Nicht Kosten sind dabei das Hauptargument, sondern die Aussicht auf einen „Super-Rat“ mit 80 Stadtverordneten – oder mehr. Roland Sperling (Die Linke) wertet das als Versuch, den Stadtverordneten etwas Angst zu machen, damit diese einer, so Sperling, Lieblingsidee des Bürgermeisters folgen. Für Arno Jansen (SPD) aber ist die Ausarbeitung ein Denkanstoß, der ihm klar macht: „Lieber verkleinern, als künftig in Sporthallen tagen zu müssen.“