Zertifizierung geplant Stadt will erster fahrradfreundlicher Arbeitgeber in Neuss werden

Wie fahrradfreundlich sind die Arbeitgeber in Neuss? Dieser Frage möchten die Fraktionen der SPD und Grünen nachgehen und mit einem der wichtigsten Arbeitgeber beginnen: der Stadt Neuss. Deshalb hat sie in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Planung, Stadtentwicklung und Mobilität den Antrag eingebracht, eine Zertifizierung als „fahrradfreundlicher Arbeitgeber“ in diesem Jahr anzustreben. Dabei handelt es sich um ein EU-weites Siegel, welches in Deutschland exklusiv vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) vergeben wird.