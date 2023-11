Studie der Bertelsmann-Stiftung Neuss wächst – trotz dem Trend zur Stadtflucht

In den vergangenen zwei Jahrzehnten zog es die Menschen bei beruflichen oder privaten Veränderungen vorwiegend in eine Richtung: In die Großstädte, die immer stärker wuchsen, während viele ländliche Regionen Einwohner verloren. Das hat sich geändert. Ländliche Gegenden, ja sogar die abgelegene Provinz, werden spätestens seit Corona als Wohnorte wieder beliebter. Die Bertelsmann-Stiftung hat für das Land NRW in der vergangenen Woche eine neue Studie dazu publiziert – Titel: „Comeback ländlicher Räume? Wanderungsbewegungen in Nordrhein-Westfalen“. Was bedeutet die neue Lust am Landleben für die Stadt Neuss und den Rhein-Kreis?