Antrag der SPD : Stadt soll Neusser Spitzensport mehr fördern

Sascha Karbowiak sieht Handlungsbedarf bei der Unterstützung für den Neusser Spitzensport. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss In der Arbeitsgruppe Sportentwicklung und im Sportausschuss der Stadt Neuss werden aktuell die in die Jahre gekommenen „Sportförderrichtlinien“ überarbeitet. In den Richtlinien ist festgelegt, nach welchen Kriterien der Freizeit- und Leistungssport durch die Stadt Neuss gefördert wird.

Die SPD hat nun angekündigt, sich dafür einzusetzen, dass der Spitzensport in Neuss zukünftig stärker gefördert wird.

Gemeinsam mit Tören Welsch, dem sportpolitischen Sprecher der SPD, hat der Neusser SPD-Vorsitzende Sascha Karbowiak bereits im vergangenen Jahr einen entsprechenden Antrag in den Sportausschuss eingebracht. Die Verwaltung sollte mit dem Antrag beauftragt werden, ein Konzept zur Förderung des Bundesliga-Mannschaftssports zu entwickeln. Außerdem sollten dafür nach Ansicht der SPD 50.000 Euro im städtischen Haushalt bereitgestellt werden. Ein solches Budget zur gezielten Förderung des Bundesliga-Sports gibt es in der Stadt Düsseldorf seit vielen Jahren. Die anderen im Stadtrat vertretenen Parteien wollten damals jedoch noch nicht so weit gehen. Zunächst einmal sollte in der Arbeitsgruppe und im Sportausschuss über ein mögliches Konzept diskutiert werden.

„Wir müssen als Stadt ein Interesse daran haben, dass unsere Bundesligisten konkurrenzfähig bleiben“, sagt Welsch. Vereine wie der gerade wieder in die 1. Tennis-Bundesliga aufgestiegene TC Blau Weiss Neuss, die Voltigierer des RSV Neuss-Grimlinghausen oder der HTC Schwarz-Weiß Neuss sind seiner Aussage nach „Aushängeschilder der Stadt Neuss“. Auch die Wirtschaftsförderung und Neuss Marketing sollten versuchen, die Vereine noch besser zu unterstützen. „Wir würden es begrüßen, wenn die Vereine und ihre Veranstaltungen stärker in das städtische Marketing einbezogen werden und die Wirtschaftsförderung bei der Sponsorensuche unterstützt“, so Karbowiak.

Die SPD wird in der kommenden Sitzung des Sportausschusses einen Antrag einbringen, um an Verbesserungen für die Voltigierer des RSV Neuss-Grimlinghausen arbeiten zu können. „Wir möchten parteiübergreifend im Sportausschuss überlegen, wie wir den Verein unterstützen können“, sagt Tören Welsch.

Bei allen Bemühungen um den Spitzensport soll aber auch der Freizeitsport im Blick behalten werden. Auch wenn dort in den vergangenen Jahren bereits umfangreiche Investitionen in die Sportinfrastruktur auf den Weg gebracht wurden.

(NGZ)