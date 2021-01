Kostenpflichtiger Inhalt: Initiative für den Einzelhandel in Neuss : Mit Subvention Leerstand bekämpfen

Die Fluktuation gerade am Glockhammer ist hoch, für leere Ladenlokale immer schwerer ein neuer Mieter zu finden. An diesem unkt möchte die Stadt mit Hilfe des Landes ansetzen. Foto: Christoph Kleinau

Neuss Der Runde Tisch Innenstadt steht. Noch bevor er getagt hat kündigt die Verwaltung einen Vorstoß an, um für leere Geschäfte eine neue Nutzung zu finden. Mit Landeshilfe will Neuss Marketing zuerst am Glockhammer und an der Sebastianussstraße aktiv werden.