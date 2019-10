Stadt Neuss vergibt Auftrag für den ÖPNV : Verbesserungen zum Fahrplanwechsel

Die Stadtwerke Verkehrs- und Service AG bleibt bis 2029 der größte Verkehrsdienstleister in Neuss. Foto: Stadtwerke Neuss

Neuss Die Stadtwerke bleiben bis 2029 der größte Verkehrsdienstleister in Neuss. Mit der Auftragsvergabe setzt die neue Linien aber auch einige Veränderungen durch. So ist das Verkehrsunternehmen jetzt für alle Haltestellen zuständig.

Von Christoph Kleinau

3,8 Millionen Kilometer legen die Busse der Stadtwerke jährlich in Neuss und Kaarst zurück. Das soll und kann auch in den kommenden zehn Jahren so sein. Weil auf die 2017 im EU-Amtsblatt veröffentlichte Absichtserklärung der Stadt, ihre eigenen Stadtwerke weiter als Verkehrsdienstleister in Anspruch nehmen zu wollen, nach Auskunft von Planungsdezernent Christoph Hölters im Arbeitskreis ÖPNV weder eine Klage noch eine Verfahrensrüge vorgetragen worden ist, erfolgt nun die Vergabe. Sie soll zum 4. Dezember in Kraft treten und wird mit dem Fahrplanwechsel im Januar einige Neuerungen bringen.

Denn der neue Vertrag ist mehr als die Fortschreibung des alten. In den seit 2015 geführten Verhandlungen haben Politik und Verwaltung weitere Aufgaben in die Vereinbarung „hinein redigiert“. „Wir sind vorbereitet, noch mehr ÖPNV-Leistungen für Neuss zu erbringen“, sagt Uwe Koppelmann, Bereichsleiter Nahverkehr bei den Stadtwerken.

Info Notvergabe sichert Fortdauer der Linie 870 Weitere Partner Als Verkehrsdienstleister sind neben den Stadtwerken auch die Rheinbahn, die Bahn-Tochter BVR sowie die Mönchengladbacher NEW in Neuss tätig. Der Sachstand Federführend im Vertragsverlängerungsverfahren mit der Rheinbahn ist die Stadt Düsseldorf, im Fall der BVR ist der Rhein-Kreis Verhandlungspartner und im Fall der NEW die Stadt Mönchengladbach. Das Problem Die NEW betreibt auch die Linie 870, die in Neuss über Röckrath und Grefrath zur Stadthalle fährt. Weil sie Gladbacher Gebiet nicht berührt, wurde sie dort aus den Verhandlungen mit der NEW herausgelöst. Die Fortführung der 870 wurde über eine Notvergabe an die NEW sichergestellt.

So ist der Sachstand Nach Angaben von Stadtwerke-Sprecher Jürgen Scheer liegt der Finanzierungsbescheid vor. „Damit ist das Thema wirtschaftlich durch.“ Die finale Bestätigung der Vergabe wird in Kürze in der Stadtwerke-Verwaltung an der Moselstraße erwartet. Als Formsache sei anzusehen, dass die Bezirksregierung noch die Linien abschließend genehmigen muss.

Die neuen Linien Mit dem Fahrplanwechsel wird die bisherige Taxibuslinie 857 auf einen Linienbetrieb umgestellt. Die 857 wird dann regelmäßig zwischen Hauptfriedhof und Hauptbahnhof pendeln und die Siedlung Klever Straße endlich ebenso in den regulären Fahrplan einbeziehen wie die Internationale Schule oder das Memory-Zentrum. Ab Hauptfriedhof ist eine Taxibus-Verlängerung Richtung Bauerbahn geplant. Teil der Vereinbarung ist ferner die Einrichtung einer Schnellbuslinie von Reuschenberg in den Düsseldorfer Süden. „Wir sind stand bye“, sagt Scheer, auf Neusser Seite seien alle Beschlüsse gefasst – jedoch noch nicht in Düsseldorf. Weiter ungelöst sei das Problem einer Busspur über die Fleher Brücke. Ebenfalls neu ist der „Taubental-Shuttle“, der als Pilotprojekt gestartet wurde und das Gewerbegebiet mit dem S-Bahn-Haltepunkt Norf verbindet.

Die neue Pflicht Mit der neuen Beauftragung delegiert die Stadt den weiteren barrierefreien Ausbau der Haltestellen aber auch die Instandhaltung und den Betrieb aller insgesamt 455 Haltepunkte an die Stadtwerke. Das erfolgt in Absprache mit dem Tiefbaumanagement, sagt Scheer. Zuletzt hatte der Rat den Umbau der Haltestellen Bockholtstraße und Nibelungenstraße in diesem Zusammenhang beschlossen.

Die neuen Busse Zum Fuhrpark der Stadtwerke gehören aktuell 84 Busse, die auf den zwölf Stadtwerke-Linien eingesetzt werden. Ein erster Elektro-Bus zählt ebenso dazu wie abgasarme Busse mit Hybrid-Technologie. Die Stadtwerke würden die Modernisierung der Busflotte mit hohen Investitionen vorantreiben, sagt Scheer. Damit erbringt das Unternehmen auch den im Luftreinhalteplan festgeschriebenen Beitrag zur Stickstoff-Dioxid-Reduzierung. „Im Übergang und zur Sicherstellung des Fahrbetriebes werden im Jahr 2020 zwölf Hybrid-Gelenkfahrzeuge angeschafft“, ergänzt Koppelmann. 2020 werden die Stadtwerke auch die Kaufoption ziehen und zwei weitere Elektrobusse erwerben. Für die Schnellbuslinie SB 53 ist die Anschaffung von vier Niederflur-Standardbussen geplant.