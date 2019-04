Projekte in Neuss : Stadt verbaut in den Ferien Millionen

An der Plankstraße werden aktuell vier Straßeneinmündungen und zwei Bushaltestellen umgebaut. Die betroffenen Bereiche sind vollgesperrt. Foto: Simon Janßen

Neuss Die Verwaltung hat mehrere Straßenbau-Projekte extra in die Osterferien legen lassen. Unter anderem die Plankstraße in der Nordstadt ist betroffen. Auch in den Schulgebäuden wird mächtig geschuftet.

Wer in diesen Tagen in Neuss motorisiert oder mit dem Fahrrad unterwegs ist, merkt bereits nach wenigen Kilometern den Unterschied. Schließlich sorgen die Osterferien traditionell für vergleichsweise leere Straßen. Das macht sich auch die Stadtverwaltung zunutze – und hat drei Straßenbau-Projekte extra in die Osterferien legen lassen. Auch in den Schulgebäuden wird mächtig geschuftet. Ein Überblick:

Ab kommendem Dienstag, 23., bis zum Freitag, 26. April, wird die Lortzingstraße saniert. Das Pflaster in der Fahrbahn wird entfernt und durch eine neue Asphaltdecke ersetzt. Der übrige Bereich der Straße wird ausgefräst und mit einer neuen Asphalt-Deckschicht ausgestattet. Da die Bauarbeiten vom Wetter abhängig sind, kann es bei ungünstiger Witterung zur Verschiebung der Arbeiten kommen. Die Fahrbahn ist während der Bauphase gesperrt, eine Umleitung ist ausgeschildert.

Bauarbeiter sind mit schwerem Gerät vor Ort. Foto: Simon Janßen

Info Tiefbaumanagement beantwortet Fragen Auf einen Blick Die Stadt bietet auf ihrer Internetseite einen sogenannten Baustellen-Radar an, um Bürgern einen Überblick über Verkehrseinschränkungen zu geben. Kontakt Fragen, unter anderem zur Plankstraße, beantwortet das Tiefbaumanagement unter 02131 906606.

Ebenfalls in die Osterferien fallen gleich zwei Maßnahmen an der Plankstraße. Dort werden insgesamt vier Straßeneinmündungen und zwei Bushaltestellen umgebaut. Die Vollsperrung der betroffenen Bereiche wird voraussichtlich noch bis Anfang Juli anhalten. Anwohner müssen aktuell mit Beeinträchtigungen leben, die nach Angaben der Stadt allerdings so gering wie möglich gehalten werden sollen. Kosten: 570.000 Euro.

Für Anlieger kommt es zu Beeinträchtigungen. Foto: Simon Janßen

Bereits in der vergangenen Woche begann die Herstellung von barrierefreien Querungshilfen an der Gladbacher Straße, Ecke Vogelsangstraße. Die 125.000-Euro Maßnahme soll insgesamt drei Wochen dauern.

Doch nicht nur auf den Neusser Straßen wird fleißig gearbeitet, sondern auch in den Schulen. „Wer meint, während der Ferienzeit wären unsere Schulen und Kitas leer, der liegt definitiv falsch. Die acht schulfreien Arbeitstage der Osterferien werden für Bauunterhaltungsarbeiten genutzt, die im normalen Schulbetrieb störend sein könnten“, sagt Stadtsprecher Peter Fischer auf Nachfrage.

Die Gesamtschule Nordstadt bekommt in den Osterferien (im Zuge des gut 15-Millionen-Euro teuren Gesamtprojektes) eine neue Stahlbau-Fluchttreppe und eine Sonnenschutzanlage. In der Kita „An den Weiden“ wird ein Gruppenraum für 20.000 Euro saniert.

Doch auch nach Ende der Ferien werden viele Bauarbeiten in den städtischen Gebäuden fortgesetzt. Schließlich gilt es, Großprojekte wie den Erweiterungsneubau der Görresschule – dort fand vor kurzem die Grundsteinlegung statt – oder die Sanierung der naturwissenschaftlichen Gebäude am Marie-Curie-Gymnasium voranzutreiben. Nach Angaben von Bürgermeister Reiner Breuer sollen allein in diesem Jahr 20 Millionen Euro in die Schulgebäude der Stadt Neuss fließen. Zum Vergleich: In den Jahren 2017 und 2018 waren es zusammen rund 25 Millionen.