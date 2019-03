Stadt Neuss verabschiedet neuen Bußgeldkatalog: Höhere Bußgelder im Kampf gegen den Dreck

Neuss Die Stadt hat die Strafen für Ordnungswidrigkeiten zum Teil mehr als verdoppelt. Das soll eine abschreckende Wirkung entfalten.

Die Stadt erhöht den Druck auf alle Schmutzfinken. Wer sich in der Öffentlichkeit nicht benehmen kann, muss künftig mit deutlich höheren Bußgeldern rechnen. Bürgermeister Reiner Breuer unterzeichnete jetzt eine Verwaltungsverordnung, mit der die Verwarngelder zum Teil mehr als verdoppelt werden. Außerdem kündigt er gezielte Intensivkontrollen nach dem Vorbild des „Blitz-Marathons“ bei der Verkehrsüberwachung an. Davon erhofft sich Ordnungsdezernent Holger Lachmann eine abschreckende Wirkung.

Mit der Durchsetzung ist der Kommunale Service- und Ordnungsdienst (KSOD) betraut. Der wurde inzwischen auf 16 Köpfe aufgestockt. Der Kontrolldruck sei damit heute deutlich höher, erklärte Umweltdezernent Matthias Welpmann, als im Umweltausschuss die neue Grünanlagenordnung diskutiert wurde, die in 33 Punkten aufzählt, was als Ordnungswidrigkeit anzusehen ist. Zur Höhe der Bußgelder macht die Satzung keine Aussagen, sondern verweist nur auf einen Paragrafen im Ordnungswidrigkeiten-Gesetz. Das ist Heide Broll und der FDP zu wenig. „Den Hinweis auf irgendein Gesetz versteht kein Mensch. Man muss hinter jeden Punkt schreiben, was es kostet“, sagt Broll, die am Freitag im Rat die Übernahme des Bußgeld-Katalogs in die dann final zu beschließende Gartenordnung beantragen wird.