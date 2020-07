Kooperation in Neuss : Das steckt hinter dem „kommunalen Datenlabor“

Neuss Die Stadt Neuss hat mit dem Unternehmen Creditreform ein neuartiges Projekt begonnen: das kommunale Datenlabor 2040. Welche Ziele damit verfolgt werden sollen, erklärt Siebo Woydt von Creditreform.

Das Projekt war eine Art Lagetest. Die Unternehmensgruppe und die Stadtverwaltung prüften, ob und wie die Zusammenarbeit funktioniert. Offensichtlich gut, denn jetzt gehen sie eine Kooperation ein und gründen das „Kommunale Datenlabor Neuss 2040“. Dabei werden auch die Datensätze zu „Digital Mobil im Alter“ aufgegriffen und ausgewertet. Doch das Datenlabor soll deutlich mehr leisten. „Ziel ist es, auf kommunaler Ebene exemplarisch fachübergreifende Daten-Werkzeuge für Verantwortliche in Politik und Verwaltung zu entwickeln“, sagt Bürgermeister Reiner Breuer. Was das bedeutet, erklärt Siebo Woydt, Vorstandsmitglied bei Creditreform, im Gespräch mit unserer Redaktion.

„Das klingt immer noch sehr nebulös“, sagt Woydt lachend. Dann nennt er praktische Beispiele: Daten und ihre Entwicklung über die Zeit könnten der Stadt eine Frühindikation geben – für viele Bereiche. So seien Prognosen für eine Stadtteilentwicklung möglich, die anzeigen, wo die Planungsmaßnahmen verstärkt oder zurückgefahren werden können. Auch könne die Entwicklung von Unternehmen betrachtet werden und was das für den Arbeitsmarkt bedeutet. So könne eine Prognose abgegeben werden, ob künftig mehr oder weniger Arbeitsstellen in gewissen Branchen zu verzeichnen sind. „Wir wollen dabei helfen, die Ressourcen sinnvoll und gezielt einzusetzen“, erklärt Woydt.