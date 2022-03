Neuss bildet Task-Force Ukraine : Stadt stellt Wohnraum für Ukraine-Flüchtlinge sicher

Neuss Die Stadt prüft derzeit den Aufbau ihrer Traglufthalle. Diese wurde auf dem Höhepunkt der Flüchtlingswelle aus Syrien für einige 100.000 Euro angeschafft – aber nie gebraucht und 2017 auf dem TüV-Gelände eingemottet. Jetzt könnte sie wertvoll werden.

Denn die Stadt bereitet sich auf die Aufnahme von Flüchtlingen aus den Kriegsgebieten in der Ukraine vor. „Wir Neusser sind hierzu bereit und gut vorbereitet“, betonte Bürgermeister Reiner Breuer am Freitag in einer Video-Botschaft, die im Anschluss an die erste Sitzung einer gut 20-köpfigen „Task-Force Ukraine“ verbreitet wurde. Die wurde vor allem mit einem Auftrag versehenen, so Breuer: „Unsere Möglichkeiten zur Unterbringung von Flüchtlingen schnell ausweiten zu können.“