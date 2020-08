Maßnahme in Neuss : Übergangswohnheime sollen Flüchtlinge vor Coronavirus schützen

Neuss Tägliche Revierfahrten zu den städtischen Übergangswohnheimen sind Teil eines Maßnahmenprogramms zum Schutz der dort untergebrachten Flüchtlinge vor dem Coronavirus.

Ergänzt wird es um ein Hygienekonzept, die Einschränkung des Besucherverkehrs oder aber eine Aufklärungskampagne zur Pandemie, die sich auch auf die Informationen des Bundesbeauftragten für Integration stützt und auf dessen Internetseite inzwischen in 20 Sprachen abrufbar ist. Zum Schutz der Flüchtlinge in Sammelunterkünften gehört aber auch, dass zum Beispiel die Zahl der Menschen in der Zentralen Unterbringungseinrichtung (ZUE) des Landes auf 480 Köpfe abgesenkt wurde. Das sei durch eine erneute Aktivierung anderer Landesunterkünfte gelungen, teilt die Stadt mit.

Die Stadt verfährt in ihren fünf Sammelunterkünften analog. Nur 160 von 394 Plätzen sind aktuell belegt. In den 207 Wohnungen, die zur Unterbringung von derzeit 637 Personen angemietet wurden, sind dementsprechend aktuell nur zwei Plätze frei. Alles in allem aber erfüllt die Stadt die vom Land vorgegebenen Quoten für Asylbewerber beziehungsweise anerkannte Flüchtlinge um mehr als 100 Prozent. Von Januar 2019 bis in den Juli musste Neuss dazu 82 Asylbewerber und 38 anerkannte Flüchtlinge aufnehmen. Die ZUE ist mit 500 Plätzen in dieser Rechnung berücksichtigt.