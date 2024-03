Radfahren in Neuss Radweg an der Düsseldorfer Straße ist fertig

Der Sanierungsarbeit war eine Schadensanalyse vorausgegangen. Im Ergebnis stand fest, dass der alte und in weiten Teilen stark beschädigte Untergrund aus Asphalt, Betonplatten und Betonpflastersteinen abgetragen werden musste. Im Anschluss wurde die Fläche durchgehend asphaltiert, was – um die Erreichbarkeit der angrenzenden Grundstücke möglichst wenig zu behindern – an einem Sonntag erledigt wurde. Danach wurde der Radweg markiert.