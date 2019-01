Deckenerneuerungsprogramm: 650.000 Euro für neue Fahrbahnen

Deckenerneuerung heißt in vielen Fällen: Die oberste Tragschicht wird abgefräst und eine neue Asphaltdecke aufgebracht. Das plant das Tiefbaumanagement in diesem Jahr an etlichen Straßen. Foto: dpa/Stefan Sauer

Neuss Mit ihrem Decken-Erneuerungsprogramm will die Stadt größeren Schäden an Straßen und Wegen vorbeugen.

Und das möchte man nicht. Dem Decken-Erneuerungsprogramm kommt dabei sogar eine Präventivfunktion zu. Reparaturen an der Oberfläche sollen verhindern, dass gravierende Schäden entstehen, die auch die Substanz der Straße in unteren (Trag)-Schichten schädigen. Denn das hätte zeit- und kostenintensivere Sanierungen zur Folge.

So kommt Steinhauer zu der Einschätzung: „Der Unterhaltungszustand unserer Straßen ist gut.“ Und er weiß auch warum: „Zum Glück haben wir auch die finanziellen Mittel dafür.“ Rumpelstrecken wie in anderen Städten finde man in Neuss nur noch sehr selten.

Für die Radwege-Sanierung stehen laut Wirtschaftsplan des TMN jährlich 100.000 Euro zur Verfügung. Ausgegeben wird aber deutlich mehr, sagt Steinhauer. So wurden im Vorjahr 137.000 Euro für drei Wirtschaftswege, aber auch für Radwege an der Röckrather Straße, am Helpensteiner Kirchweg und einen ersten Abschnitt des Eselspfades verwendet. Zwei Anschlusstücke – von der Einsteinstraße bis zum Glehner Weg – kommen jetzt an die Reihe. Dann bekommt dieser bei Radlern beliebte Wirtschaftsweg erstmals eine Asphaltdeckschicht. Genau wie der Radweg an der Kölner Straße. Bei ihm registrierten die Begeher Schlaglöcher, Längsrillen, offene Fugen und eine sich auflösende Farbmarkierung.