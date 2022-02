Stadt Neuss sucht Kundschafter : Stadt sagt Pollern und Schranken den Kampf an

Am Ludwig-Soumagne-Weg in Norf werden die Umlaufschranken sicher nicht ohne weiteres verschwinden können. Man könne Radfahrer nicht ungebremst auf die Straße schießen lassen, heißt es zur Begründung. Foto: Grüne Neuss

Neuss Wenn die Mitarbeiter des Amtes für Verkehrsangelegenheiten bei schönem Wetter Rad fahren, dann fahren sie nicht nur Rad. Nein, dann sind sie Kundschafter. Die Direktive für sie gibt Amtsleiter Norbert Jurczyk aus: „Gebt acht auf Schranken und Poller.“

Denn ein Teil davon wurde in der Vergangenheit in die Gegend gestellt, ohne dass die Notwendigkeit zwingend gewesen wäre. Also wird auf- wenn nicht sogar abgeräumt. „Wir betreiben da Stadtreparatur“, sagt Jurczyk. Und jeder kann mitmachen.

Aufräumaktionen gab es auch in der Vergangenheit schon öfter. Den Schilderwald auslichten, hieß eine dieser Kampagnen, die – sieht man sich an einigen Stellen in Neuss um – zumindest keinen durchschlagenden Erfolg hatte. Auch überflüssigen Ampeln hatten Verwaltung und Politik schon den Kampf angesagt. Meist gelang das nur dort, wo diese Anlagen überflüssig gemacht werden konnten. Zum Beispiel an der Kanalstraße, als diese fahrradfreundlicher umgebaut wurde.