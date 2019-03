Stadt Neuss gibt Bericht zum Zustand der Bäume: Stadt pflanzt in Parks keine Rosskastanien mehr

Stadt pflanzt in Parks keine Rosskastanien mehr

Die Miniermotte schwächt die ohnehin geschwächten Kastanien. In Neuss haben die Bäume keine Zukunft mehr. Foto: dpa-tmn/Andrea Warnecke

Neuss Die Rosskastanie ist eine aussterbende Art. In Neuss wird sie jedenfalls nicht mehr nachgepflanzt, berichtet Peter Parmentier vom Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima. Hauptgrund dafür ist der Befall immer größerer Kastanienbestände mit einem Bakterium, gegen das die Bäume keine Resistenzen gebildet haben und das eine Komplexerkrankung auslöst.

Zudem setzt die Miniermotte den Bäumen zu. Dieser Befall führt – wie Jahr für Jahr auch an der Drususallee zu beobachten ist – zu einer Braunfärbung und zum vorzeitigen Blattverlust. „Das schwächt die geschwächten Bäume zusätzlich.“, sagt Parmentier.

Die Folgen zwingen die Verwaltung am Nordkanal zum Handeln. Aus dem Alleebestand von 118 Bäumen mussten im Februar acht Kastanien gefällt werden. Ein Aufschub sei nicht möglich gewesen, sagt die Verwaltung. Sie begründet das mit einem generell zu beobachtenden Verlust der Standsicherheit der Bäume. Weil diese seit 2010 von den krank machenden Bakterien befallen sind, was zum Absterben der Bäume führt, ist die Lebenserwartung der Baumallee nach Angaben von Umweltdezernent Matthias Welpmann nur noch mittelfristig zu gewährleisten. Der Entschluss steht daher fest: Die Allee wird umgebaut. Schon im Herbst werden am Nordkanal 60 Linden gespflanzt.