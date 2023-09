Tiefbaumanagement Neuss Stadt muss 40 Brücken nachrüsten

Das Tiefbaumanagement hat eine neue To-do-Liste angelegt. Zu Vorhaben wie dem „Deckenerneuerungsprogramm“ oder der Prioritätenlisten zum barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen kommt jetzt noch die Aufgabe „Geländererhöhung an Brücken und sonstigen Bauwerken“. 40 Bauwerke, zu denen auch Befestigungen entlang von Gewässern zählen, sollen in den kommenden zwei Jahren um- oder nachgerüstet werden, fast 1,8 Millionen Euro soll das in Summe kosten. Ein ehrgeiziges Projekt, wie TMN-Betriebsleiter Johannes Steinhauer zugibt. Denn die Aufgabe stellt sich für jede Brücke anders – und Fachfirmen dafür müssen auch erst noch gefunden werden.