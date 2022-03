Stadt Neuss lenkt ein : Südparkpläne neu überarbeitet

Reuschenberg Die Freizeitsportanlagen erhalten zwei Neuerungen und einen Kunststoffplatz. Eine wesentliche Neuerung ist ein Calisthenics-Parcours.

Denn zuerst und vor allem wurde die Stadt überzeugt, ein reines Basketballfeld zu erhalten und mit Kunststoffboden zu belegen. Zunächst sollten zwei Kleinspielfelder mit nur einem Korb entstehen und deren Boden asphaltiert werden. In dieser Machart entsteht nun nur ein Platz – in Verlängerung des neuen Kunststoffplatzes. Der wird im Vergleich zur gegenwärtigen Lage um 90 Grad gedreht und an einer Nord-Süd-Achse ausgerichtet. Das hatten die Petenten um Thomas Wesolowski zwar abgelehnt, weil eine Mannschaft immer in die Sonne blinzeln müsste. Letztlich ließ sich Geerlings aber von der Zusicherung eines Experten, der den Alternativvorschlag für die Stadt entwickelte, überzeugen, dass das so üblich sei.