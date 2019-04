Brauchtum in Neuss : Erste Schützenampel auf dem Büchel

Brauchtum in Neuss

Die Stadt will die Schützen-Ampel einführen. . Foto: Pixabay/Kirschstein

Neuss Weil sich keine Sponsoren fanden, zahlt die Stadt das Referenzobjekt.

Die „Schützen-Ampel“ kommt. „Die Zeichen stehen auf Grün“, sagt Bürgermeister Reiner Breuer, der mit seinen Mitarbeitern vom Amt für Verkehrsangelegenheiten festgelegt hat, an welcher Wechsellichtzeichenanlage – so die amtsdeutsche Bezeichnung – bei Grün demnächst ein Schütze „marschieren“ soll. Die Wahl fiel auf die Kreuzung von Büchel, Sebastianusstraße und Glockhammer, wo sich am Schützenfestsonntag ja auch das Regiment sammelt, bevor es auf den Markt zieht.