Beschluss des Neusser Rates : Stadt lässt 26 Tiere im Damwildgehege schießen

Das Damwildrudel wurde jetzt um 26 Tiere verkleinert. Foto: Christoph Kleinau

Selikum 26 überwiegend junge Tiere in dem noch gut 40 Tiere zählenden Rudel wurden am Donnerstag abgeschossen. Die Vorbereitungen dazu waren schon seit Tagen zu beobachten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am Donnerstag blieben die Tore zum Arboretum zu und das Damwildgehege wurde weiträumig abgesperrt. Denn ab 8 Uhr wurde vollzogen, was der Rat im November genehmigt hatte: 26 überwiegend junge Tiere in dem noch gut 40 Tiere zählenden Rudel wurden abgeschossen.

Die Vorbereitungen dazu waren schon seit Tagen zu beobachten. Ein Gitter, durch das Alttiere nicht schlüpfen konnten, war an der Futterstelle installiert worden, um so Alt- von Jungtieren zu trennen. Das sollte dazu beitragen, am Tag der Tage den Stress für den nicht betroffenen Teil der Herde zu reduzieren. Die war voriges Jahr schon einmal durch Entnahme der männlichen Tiere, die in ein anderes Gehege kamen, reduziert worden.

Der Rat hatte sich eindeutig für den Erhalt des Wildgeheges ausgesprochen, musste jedoch mangels anderer Alternativen einer regelmäßigen Tötung von Tieren zustimmen. Denn um diese artgerecht zu halten, soll – so wurde zwischen Stadt und Kreisveterinäramt vereinbart – ihre Zahl zwischen 15 und 20 liegen. Das Amt überwachte auch die Aktion am Donnerstag.

Um die tierschutzgerechte Entwicklung der Herde in Zukunft sicherzustellen, wird das Gehege so geteilt, dass eine Wechselnutzung möglich ist. Im nicht genutzten Teil können sich in der Zwischenzeit Boden und Bewuchs erholen. Neu sind auch Infotafeln, die demnächst rund um das Gehege aufgestellt werden. Die Texte darauf informieren über die Besonderheiten der Tiere und der Gatterwildhaltung – die auf Fleischerzeugung abzielt.

26 überwiegend junge Tiere in dem noch gut 40 Tiere zählenden Rudel wurden abgeschossen.

(-nau)