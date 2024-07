Stadt Neuss investiert in Ortsteile Kunstaktion im Barbaraviertel

Unter dem Motto „Wir rollen den Teppich aus“ startet am Montag, 5. August, eine besondere Aktion an der Blücherstraße im Barbaraviertel. Sie soll bis zum 22. August an zwei Stellen unter einem großflächigen Anstrich verschwinden. Dieser „rote Teppich“ ist das erste Vorhaben, Kostenpflichtiger Inhalt das mit den Bewohnern des Quartiers für ein Ortsteilmittelpunktkonzept erarbeitet wurde. Als kurzfristige Maßnahme gebe der Farbauftrag dem Viertel bereits ein neues Gesicht, heißt es dazu in einer Bürgerinformation zur Ankündigung der Arbeiten. Denn die sind mit Verkehrsbehinderungen verbunden, weil die Stadt die Farbe „zeitlich kompakt“ auf die Fahrbahn bringen will. Farblich gestaltet werden der Einmündungsbereich der Blücherstraße in Höhe des kleinen Platzes sowie vor der Barbara-Kirche. Der motorisierte Durchgangsverkehr wird über Dyckhof- und Scharnhorststraße umgeleitet, die Blücherstraße bleibt nur für Radfahrer durchgängig offen.