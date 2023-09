Nach Gerichtsurteil Neuss kippt Regelungen zum Anwohnerparken

Mit diesem Vorschlag tritt die Verwaltung am kommenden Freitag an den Rat heran – und darf sich breiter Unterstützung gewiss sein. Allerdings ist es nicht die Politik, die den Schwenk einleitet, sondern ein Kostenpflichtiger Inhalt höchstrichterliches Urteil des in Leipzig tagenden Bundesverwaltungsgerichtes. Das hatte im Juni das Gebührenmodell der Stadt Freiburg gekippt und das mit drei Punkten begründet: der Abstufung der Gebühr nach Fahrzeuglänge, die in Neuss nie ein Thema war, einem gewährten Sozialrabatt und – drittens – dem Fehlen einer Rechtsverordnung, die das Gebührenmodell gerichtsfest unterfüttert.