Stadtentwicklung in Neuss Stadt Neuss kauft die Hauptpost

Die Alte Post an der Promenade müsste man eigentlich in Uralte Post umbenennen, denn auch ihre Nachfolgerin – die Hauptpost am Theodor-Heuss-Platz – ist inzwischen faktisch geschlossen. Bürgermeister Reiner Breuer hofft, dass das nicht so bleibt. Und die Verhandlungsposition für Gespräche mit dem „Gelben Riesen“ könnte kaum besser sein. Denn demnächst ist die Post/DHL Group Mieterin der Stadt.