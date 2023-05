Sportausschuss Neuss tagt Stadt investiert in sportliche Angebote für jedermann

Unter dem Motto „Kostenlos, unverbindlich & draußen“ startet am 1. Juni wieder das städtische Angebot „Sport im Park“. Parallel investiert die Kommune in drei andere Möglichkeiten, vereinunabhängig an der eigenen Fitness arbeiten zu können. Und zwar am Jröne Meerke, in Norf und im Südpark. Sportreferent Uwe Talke nannte dazu im Sportausschuss Termine und Fristen, musste aber in einem anderen Investitionsvorhaben in die Sportinfrastruktur bremsen: Die Ende April gestartete nächste Stufe zur Modernisierung des Jahnstadions kommt nicht so schnell voran wie gedacht.