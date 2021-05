Bürgermonitor in Neuss : Keine Pläne für Sanierung der Europa-Stele

Neuss Das von Pit Schütz geschaffene Kunstwerk ist in keinem guten Zustand. Das findet eine NGZ-Leserin. Sie merkt an, dass eine Sanierung im Zuge der Bewerbung als „Europa-aktive Kommune“ angebracht sei.

Sie steht an exponierter Stelle, an einer der Einfahrtsstraßen in die Innenstadt: die Europa-Stele am Friedrich-Ebert-Platz. Am 15. Juni 1984 wurde sie feierlich eingeweiht. Geschaffen hat sie im Auftrag der Stadt der Neusser Künstler Pit Schütz. Jede der zwölf Stelen stellt ein Mitgliedsland der damaligen Europäischen Gemeinschaft dar. Ursprünglich fiel das Kunstwerk noch mehr ins Auge, da die Stelen die jeweiligen Nationalflaggen trugen.