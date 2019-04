Flächennutzungsplan für Neuss : Zwei Gewerbegebiete aufgegeben

Neuss Die CDU hat mit ihrem Grundsatzbeschluss zum Flächennutzungsplan etwas beschlossen, was längst beschlossen war. Darauf weist Bürgermeister Reiner Breuer hin.

So habe die Verwaltung den im Ältestenrat versammelten Fraktionsvorsitzenden bereits im Februar eröffnet, auf eine zusätzliche Erweiterung des Gewerbegebietes Kreitzweg in Holzheim zu verzichten und auch kein Gewerbegebiet Morgensternsheide zu entwickeln. „Es macht keinen Sinn, das jetzt im Streit durchsetzen zu wollen“, sagt Breuer. So war in Holzheim Bürgerprotest gegen solche Pläne laut geworden, während über ein Gewerbegebiet Morgensternsheide kein Einvernehmen mit der Stadt Kaarst hergestellt werden konnte.

Partei und Fraktion der CDU hatten sich gegen beide Gewerbegebiete ausgesprochen, wollen aber an der Vergrößerung des Gewerbegebietes in Derikum festhalten und zwischen Alnorf und der A 57 in Uedesheim ein Industriegebiet ausweisen. Das wundert Breuer denn doch, denn die Flächen gehören der Aluminiumhütte und seien in Absprache mit dem Unternehmen nicht in den neuen Flächennutzungsplan aufgenommen worden. Es sei Sache des Unternehmens, wann es diese Option ziehen wolle, sagt Breuer. Die Union habe mit dem Immobilienbesitzer ganz offensichtlich nicht gesprochen.