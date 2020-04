Neuss wertet seine Parks auf : Stadtgarten mit Licht neu inszeniert

Neuss Energieeffiziente und insektenfreundliche LED-Lampen mit Bewegungsmelder sind Teil einer Aufwertung der Grünanlagen in Neuss. Bezahlt werden sie von einem anonymen Gönner, der auch 45 neue Mülleimer finanziert.

In Zeiten von Corona-Pandemie und Kontaktverbot werden in diesen Frühlingstagen viele Gärten hübsch gemacht. Das gilt für Privathaushalte ebenso wie für die Stadt. Die ist derzeit dabei, das vor Jahresfrist von Bürgermister Reiner Breuer vorgestellte Lichtkonzept für den Stadt- und den Rosengarten umzusetzen.

Das Besondere an dem Lichtkonzept ist nicht, dass es an den Wegen mehr Laternen gibt, sondern dass die auch in Sachen Ökologie punkten. LED-Technik sorgt für sparsamen Stromverbrauch und eine Technik, die das Ein- und Ausschalten der Lampen über einen Bewegungsmelder steuert, ist auch insektenfreundlich und ein Beitrag gegen eine zunehmende nächtliche „Lichtverschmutzung“.

In den Parks soll es dunkler werden, von absoluter Dunkelheit aber wird im Rathaus nicht gesprochen. Die mitlaufende Steuerung nimmt Spaziergänger oder Jogger über die Bewegungsmelder wahr und lässt die Lampen in einem definierten Bereich vor und hinter der Person hell aufleuchten. Ist diese vorbeigegangen, wird die Lichtstärke auf einen frei wählbaren Wert herunter gedimmt aber nicht „ausgenipst“.

Corona-Krise in Neuss : Breuer will Gastronomen entlasten

Im Rosengarten wurden die alten Lampen bereits komplett ausgetauscht, sagt Bürgermeister Breuer zum Sachstand, derzeit läuft die Umrüstung der Anlagen zwischen dem Pizzatürmchen an der Zollstraße und der Stadthalle. Damit will das Tiefbaumanagement noch diese Woche fertig werden. In etwa fünf Wochen, so erklärt Stadt-Sprecherin Nicole Bungert den Zeitplan, soll der restliche Teil der Lampen im Stadtgarten ersetzt werden. Aber auch in der Bauphase sei sichergestellt, dass dort niemand im Dunkeln tappen muss. Einen genauen Zeitpunkt für die Inbetriebnahme der Lichtsteuerung kann sie nicht nennen. Um diese auf die Umgebung abzustimmen, sei noch ein Testbetrieb nötig.