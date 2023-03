Mietobjekte für Unternehmen in Neuss Bau des Unternehmerparks genehmigt

Ob das wohl noch mal was wird? Wer sich diese Frage angesichts des Stillstandes auf einer abgeräumten Industriefläche an der Bataverstraße schon gestellt hat, dem sei an dieser Stelle versichert: es wird. Denn die Aurelis Real Estate hält endlich die Baugenehmigung für ihren ersten Unternehmerpark in Händen, der ursprünglich schon Ende diesen Jahres fertig sein sollte. Nun nennt Unternehmenssprecher Dirk Dratsdrummer neue Zeitziele: Baubeginn im vierten Quartal, Fertigstellung im Frühjahr 2025.