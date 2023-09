Radverkehr in Neuss Mit dem „Grünpfeil“ schneller abbiegen

Im Schilderwald der Neusser Straßen hält eine neue Art Einzug: der sogenannte Grünpfeil. Als Verkehrszeichen mit der Nummer 721 bedacht und in Paragraf 37 der zuletzt 2020 novellierten Straßenverkehrsordnung (StVO) verankert, erlaubt er Fahrradfahrern – aber auch nur ihnen – das Rechtsabbiegen, auch wenn die Ampel Rot zeigt. Testweise soll die neue Regelung an den Kreuzungen Drususallee/Breite Straße und Deutsche Straße/Schorlemerstraße eingeführt werden, also im Verlauf der Fahrradachse Innenstadt, die von der Preußenstraße bis zum Glockhammer führt.