Stadt Neuss erlässt neue Ehrungssatzung : Ehrenwappen als höchste Auszeichnung

Umweltministerin Svenja Schulze trug sich im Juli 2018 im Beisein von Bürgermeister Reiner Breuer (l.) und dem SPD-Fraktionsvorsitzenden Arno Jansen in das Goldene Buch ihrer Heimatstadt ein. Foto: Stadt Neuss

Neuss Mit einer umfassenden „Ehrungssatzung“ führt die Stadt das „Goldene Ehrenwappen“ als neue Ehrengabe ein. Zugleich regelt sie die Vergabekriterien für alle Auszeichnungen neu – und auch, wer sich im Goldenen Buch verewigen darf.

Die Auszeichnung wurde etabliert, ohne dass man im Rathaus schon einen konkreten Namen „im Hinterkopf hat“, sagt Stadtpressesprecher Peter Fischer. Und weil die Entscheidung des Hauptausschusses noch so frisch ist, gebe es auch noch keinen Entwurf, wie diese Brosche aussehen wird. Nur ein Kostenrahmen existiert: 1000 Euro darf das Ehrenwappen kosten, fünf will die Stadt davon anschaffen. Zunächst einmal.

Mit der neuen Ehrungssatzung setzt Bürgermeister Reiner Breuer seine „Aufräumarbeiten“ fort. Mit den Brauchtumsvereinen hatte er angefangen. Aber im Vergleich mit dem gerade abgeschlossenen Projekt, an die Stelle zum Teil über 100 Jahre alter Absprachen vertragliche Regelungen und klare Zuständigkeiten zu setzen, ist die Ehrungsordnung eine vergleichsweise überschaubare Baustelle. Aber auch dort fehlen klare (Verfahrens)-Regelungen. Die gab es bisher nur für Ehrengaben an Mandatsträger, und auch dieses Richtlinie ist inzwischen 35 Jahre alt.

Für die Würdigung besonderer Verdienste hat die Stadt einiges in petto: das „Große Stadtsiegel“, das in Silber und Bronze verliehen werden kann, die Ratskanne, das Quirinus-Relief und den Bürgermeisterhammer. Ein Teil davon aber bleibt Stadtverordneten vorbehalten. Die Ratskanne (aus Zinn) erhält zum Beispiel, wer drei Sitzungsperioden lang dem Rat angehört hat. Ab vier Wahlperioden besteht Anspruch auf das Quirinus-Relief. War man als Mitglied des Rates eine Amtsperiode lang (stellvertretender) Bürgermeister, ist die Verleihung des „Bürgermeisterhammers“ (aus Bronze) unvermeidbar.

Wer sich als Bürger um das Ansehen und Wohl der Stadt durch besonderes Engagement verdient gemacht hat, kann – auf Beschluss des Rates – das Stadtsiegel in Bronze erhalten. Stellt der Rat fest, dass das gezeigte Engagement sogar über das übliche Maß hinausgeht, steht der Verleihung des Stadtsiegels in Silber nichts im Wege. Aber was das genau bedeutet, bleibt eine Ermessensentscheidung. Jüngster Preisträger ist Wilhelm Fuchs, der nach 17 Jahren als Vorsitzender des Stadtsportverbandes zum Abschied vergangene Woche diese Ehrung erhielt.