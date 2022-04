Nahversorgung in Neuss : Baugenehmigung für Supermarkt an Gielenstraße

Der alte Edeka-Markt samt Heidelberger Stuben ist längst abgerissen, jetzt hat die Stadt die Baugenehmigung für einen neuen Supermarkt erteilt. Foto: Christoph Kleinau

Neuss Die Bauverwaltung stellt derzeit Baugenehmigungen beinahe in Serie aus. Nach dem Okay für die TG Neuss in der vergangenen Woche, die nun ihr Sportzentrum Schorlemer Straße erweitern kann, ging jetzt auch die Genehmigung für den Bau eines Edeka-Supermarktes an der Gielenstraße postalisch ab.

Adressat: Der Projektentwickler Ten Brinke in Bocholt.

Bevor die Genehmgigung einkuvertiert wurde, konnte die Verwaltung mit einem Ortstermin ein Detail klären, dass erst vor kurzem den Unterausschuss Mobilität beschäftigt hatte: die Verkehrsführung auf der Gielenstraße zwischen der Kreuzung Viktoriastraße und dem Hermannsplatz. Demnach werden nach Darstellung der Verwaltung nun doch auf der Straße Schutzstreifen für Radfahrer markiert – und das in beide Fahrtrichtungen. Das hatte die Politik zunächst kritisch gesehen, weil die Radler in Fahrtrichtung Viktoriastraße damit zwischen Autoverkehr und Bahndamm „gequetscht“ würden.

Das Detail ist insofern wichtig, weil der neue Markt deutlich größer wird als der bereits abgerissene Vorgänger und damit auch mehr Kundenverkehr auslösen wird. Das könnte an der Ein- und Ausfahrt problematisch werden, an der derzeit ein gegenläufiger Geh- und Radweg vorbeiführt. Der soll erhalten und wie an der Schorlemerstraße mit der Beschilderung „Gehweg – Radfahrer frei“ markiert werden. Der bereich der Ein- und Ausfahrt soll farblich besonders auffällig markiert und eine Tempo-30-Regelung auf diesem Teilstück geprüft werden.