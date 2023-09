Pläne der Verwaltung Stadt Neuss erarbeitet Strategie für mehr Nachhaltigkeit

Wie kann Neuss nachhaltiger werden? Diese Frage stellt sich die Stadt mit Blick auf die globalen Visionen. Denn schon seit acht Jahren gibt es 17 konkrete Ziele der Vereinten Nationen, festgehalten in der Agenda 2030, um ein menschenwürdiges Leben weltweit zu ermöglichen. Doch um diese zu erreichen, müssen die Anstrengungen ausgedehnt werden – und zwar auf weitere Kommunen wie Neuss. Deshalb will die Stadt mit Unterstützung des Netzwerks Landesarbeitsgemeinschaft Agenda 21 NRW (LAG 21) eine Nachhaltigkeitsstrategie entwickeln. Der Antrag der Verwaltung sorgte in der jüngsten Sitzung des Umweltausschusses jedoch für Diskussionen.