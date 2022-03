Festakt im Neusser Rathaus : Bert Römgens mit Stadtsiegel in Silber ausgezeichnet

Neuss Die Stadt hat Bert Römgens (56) das Große Stadtsiegel in Silber verliehen. Es ist erst das zweite Mal, dass diese – nach Ehrenbürgerrecht und „Goldenem Ehrenwappen“ dritthöchste – Auszeichnung durch Ratsbeschluss vergeben wurde.

Und was sagt der Geehrte? „Oh, Mann“. Aber alle Teilnehmer der Feierstunde im Ratssaal wussten am Montag, dem 25. Adar II im Jahr 5782 jüdischer Zeitrechnung, wie das gemeint war.

Römgens, seit kurzem auch offiziell Verwaltungsdirektor der jüdischen Gemeinde Düsseldorf, nahm die Ehrung an. Natürlich. Aber er bestand darauf, die hohe Ehrung, die dieser Preis darstelle, mit den vielen Gemeindemitgliedern zu teilen. „Sie sind das eigentliche Gesicht der Gemeinde“, sagt er. Eine Artigkeit? Sicher nicht. Trotzdem wollte Odet Horowitz, Vorsitzender der jüdischen Gemeinde, nicht zulassen, dass sich Römgens in dieser Menge versteckt, klein macht. Das Erreichte, stimmte er Römgens zu, sei sicher nicht das Werk eines Einzelnen. „Aber Einzelne sind Wegbereiter“, sagte Horowitz. Und Römgens sei ein solcher: „Du nimmst andere mit. Du treibst sie nach vorne.“

Das Stadtsiegel in Silber, so will es die im Mai 2019 neu gefasste Ehrensatzung, ist jenen vorbehalten, „die sich um das Ansehen und das Wohl der Stadt Neuss durch besonderes, über das übliche Maß hinaus gehendes Engagement sehr verdient gemacht haben“. Das klingt, als müsste nun eine Aufzählung folgen, doch Breuer beließ es bei Schlaglichtern: Römgens Engagement, das Alexander-Bederov-Gemeindezentrum auf der Furth zur Synagoge zu erweitern. Römgens großen Einsatz, um eine Städtepartnerschaft mit Herzliya in Israel anzubahnen. Römgens Unterstützung für alles, was den interreligiösen Dialog fördert. Und Römgens Kampf gegen Rassismus, Ausgrenzung und Diskriminierung. Und all das betrieben, wie es Breuer formulierte, „mit Haltung, Überzeugung und Tatkraft.“