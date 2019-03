Keine Neusser Beteiligung : Neuss steigt aus Klimawettbewerben aus

Ein Schild, das den Gewinn des „European Energy Award“ dokumentiert, konnte im Dezember Bürgermeister Reiner Breuer (l.) enthüllen. Foto: Stadt Neuss

Neuss Statt Geld und Zeit in Zertifikate zu stecken, wird beides in Klimaschutz investiert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christoph Kleinau

Die Stadt verabschiedet sich aus dem Bewerberkreis für den Klimaschutzpreis „European Energy Award“ und strebt auch keine weitere Zertifizierung für den „European Climate Award“ an. Der Ausstieg aus den Verfahren soll nicht heißen, dass die Stadt mit ihren Anstrengungen zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung nachlässt, sagte der Umweltdezernent Matthias Welpmann. Im Gegenteil: „Das Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzept ist unsere Bibel“, versicherte er und überzeugte damit auch den Umweltausschuss.

Zehn Jahre lang hatte sich Neuss mit externer Hilfe an dem Verfahren zum „European Energy Award“ beteiligt und diesen im Herbst vergangenen Jahres zum dritten Mal in Silber erringen können. Seitdem erinnert ein Schild an der „Deutsche Straße“ Verkehrsteilnehmer daran, dass sie in einer „Europäischen Energie- und Klimaschutzkommune“ unterwegs sind – wo man sich um einen Beitrag zur Energiewende und die Verbesserung der Energieeffizienz bemüht. Modellhaft hatte sich die Kommune von 2015 bis 2017 auch um den „European Climate Award“ bemüht, mit dem Kommunen ihre Klimaanpassungspolitik begleiten – und sich gegen die Folgen des Klimawandels wappnen.

Den Spaß an beiden Zertifikaten hat die Stadt auch verloren, weil der Bund die Fördermittel in Höhe von bis zu 90 Prozent der Kosten gestrichen hat. Zu dem Personal, das die Arbeit in diesen Projekten eh schon bindet, kämen nun auch noch höhere Kosten. Zeit und Geld aber würde die Verwaltung lieber in konkrete Projekte investieren. Diesen Weg geht die Politik mit. Als vor zehn Jahren die Klimaschutzarbeit begann, gab es weder einen Beigeordneten, der dieses Thema mit Vorrang behandelt, noch ein Klimaschutzkonzept, erinnert Ingrid Schäfer (CDU). Die Sachlage hat sich auch deshalb verbessert, weil in den Verfahren die Potenziale etwa zur Energieeinsparung aufgezeigt wurden. Jetzt sollen sie ausgeschöpft werden.