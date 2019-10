Kinderbetreuung in Neuss : Stadt benötigt bis Juli sechs weitere Kindertagesstätten

Neuss 26 zum 1. August angemeldete Kindergartenkinder haben noch immer keinen Kindergartenplatz. Aber auch die unterzubringen, wird das Problem nicht endgültig lösen, denn der Bedarf steigt weiter.

Anfang Oktober sollten sie aus dem Provisorium, das in Räumen der evangelischen Kirche an der Lutherstraße eingerichtet wurde, in eine neue Kita mit fünf Gruppen umziehen. Für sie baut die Stadt am Lindenplatz in Weckhoven derzeit ein Gebäude um, wo zuletzt eine Dependance der Gesamtschule an der Erft untergebracht war. Der Zeitplan sei aber so in Verzug geraten, berichtet Lukita-Geschäftsführer Marco Nikolai, dass sich die Fertigstellung um acht Wochen verzögert. Realistischerweise geht er von einem Start am Lindenplatz kurz nach der Jahreswende aus.