Neusser Bürgermeister schreibt an Ministerpräsidenten : Breuer bittet Laschet um Hilfe

Neuss Das Land soll Unterstützung bei Hansetag und Landesgartenschau geben.

Die Stadt Neuss hat ein grundsätzliches Interesse an der Ausrichtung einer Landesgartenschau. Das hat Bürgermeister Reiner Breuer in einem Schreiben an Ministerpräsident Armin Laschet deutlich gemacht, den er in gleichem Atemzug um Unterstützung bei diesem Projekt bittet. Mit der schriftlichen Interessenbekundung hat Breuer schon dem Wunsch von SDP- und FDP-Fraktion entsprochen, die das Thema forcieren wollen. In der Tat drängt die Zeit. Denn Breuer spricht konkret von der Ausrichtung der Landesgartenschau (Laga) 2026 – die für 2020 und 2023 geplanten Veranstaltungen sind bereits an Kamp-Lintfort und Höxter vergeben – und für diesen Termin ist nach Auskunft von Stadt-Pressesprecher Peter Fischer 2021 Bewerbungsschluss beim Land.

Sascha Karbowiak (M.) setzt sich für die Landesgartenschau ein. Foto: SPD Neuss

Breuer hat den Brief offenbar mit Bedacht noch vor der Neusser Kirmes platziert, denn er knüpft an den Besuch des Ministerpräsidenten an, der im Vorjahr Ehrengast des Neusser Bürger-Schützen-Vereins war. „Der Tradition verpflichtet, blicken wir in Neuss in die Zukunft und wollen unsere Stadt und ihre Stadtteile weiterentwickeln“, schreibt Breuer, der das Thema Landesgartenschau mit der Ausrichtung des Hansetages 2022 verknüpft. Mit ihm solle die Identität von Neuss als Hansestadt am Rhein gestärkt werden, schreibt Breuer. Er bringt den Wunsch zum Ausdruck, dass sich das Land „in angemessenem Umfang einbringt.“

SPD-Parteichef Sascha Karbowiak kann die Linie Breuers, in dem Brief beide Events zu verbinden, auch inhaltlich nachvollziehen. Weil das potenzielle Kerngelände der Landesgartenschau nach Vorstellung von SPD und FDP in der Achse Hafen-Rennbahn-Rheinpark liegt, „passt das zum Hansetag-Gedanken und den Anstrengungen, Neuss Richtung Rhein zu entwickeln.“