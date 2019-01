Kreuzung mit dem Eselspfad in Neuss soll sicherer werden: Grefrather Weg wird umgebaut

Neuss Zwei Mittelinseln in Höhe des Eselspfades bremsen Raser und schützen Radler.

Aus vier mach drei: Der Grefrather Weg wird direkt am Ortseingang neu gestaltet und verliert dabei eine von derzeit vier Fahrspuren. Nutznießer dieser Reduzierung sollen vor allem Radfahrer und Fußgänger sein, die im Verlauf des Eselspfades diese viel befahrene Straße künftig sicherer kreuzen können. Die Pläne liegen im Rathaus schon fertig in der Schublade, doch wird sich nach Angaben der Stadt frühestens im kommenden Jahr eine Gelegenheit zur Umsetzung bieten. Doch schon die Ankündigung kommentiert die Politik positiv. „Das ist genau das, was die Anwohner seit Jahren fordern“, sagt beispielsweise Sascha Karbowiak (SPD).

Gut 10.000 Fahrzeuge hat die Stadt an normalen Werktagen auf dem Grefrather Weg gezählt. Nach dem Handbuch der Verkehrsplanung wären dafür zwei Fahrspuren eigentlich ausreichend, doch kommt es gerade im morgendlichen Berufsverkehr vor allem stadteinwärts ab der Kreuzung Konrad-Adenauer-Ring oft zu großen Rückstaus. Meist handelt es sich dabei um Autofahrer, die aus Richtung Grefrath kommen und an der Kreuzung nach links abbiegen möchten. Weil die rechte Spur in der Regel frei bleibt und damit auch den Verkehrsbussen nicht aufgehalten werden, soll es bei zwei Spuren in diese Richtung bleiben. Stadtauswärts allerdings soll die Straße eine Spur verlieren. Das soll helfen, das hohe Tempo, das dort von vielen gefahren wird, zu bremsen.