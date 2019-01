Hilfe zur Selbsthilfe für ältere Neusser: Zehn Lotsenpunkte im ganzen Stadtgebiet

Neuss Die Stadt will das Netz der Beratungsstellen für ältere Menschen flächendeckend ausbauen.

Das Netz der so genannten Lotsenpunkte wird dichter. Drei dieser quartiersbezogenen Anlaufstellen für Senioren hat die Stadt im Schulterschluss mit den Sozialverbänden schon eingerichtet, zwei weitere sollen voraussichtlich Anfang Februar in Weckhoven und Anfang März im Bezirk Furth-Mitte hinzukommen. Doch die Zahl fünf ist nur Etappe, zehn sollen es am Ende sein. Dann könne man von einer flächendeckenden Versorgung sprechen, teilt die Verwaltung mit, die noch in diesem Jahr in Allerheiligen mit dem DRK und in der Stadtmitte mit der Caritas nachlegen möchte.