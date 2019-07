Vorfall in Neuss : Drei Eichen illegal gefällt - Stadt ahndet Baumfrevel in der Pomona

Die gefällten Eichen standen von den Neubauten weit entfernt. Foto: Christoph Kleinau

(-nau) In einer Hau-Ruck-Aktion wurden jetzt in der Pomona drei auf den ersten Blick kerngesund wirkende Eichen gefällt. Mitten in der noch nicht beendeten Brutzeit der Vögel und vor allem ohne Fällgenehmigung der Stadt.

„Das wird für den Auftraggeber Konsequenzen haben“, sagt Peter Fischer, der Leiter der städtischen Pressestelle. Neben einem empfindlichen Bußgeld muss der Bauunternehmer, der die Eichen absägen ließ, auch damit rechnen, Ersatzbäume zu pflanzen. Gegen ihn wird ein Ordnungswidirgkeitenverfahren eingeleitet, weil er gegen die Baumschutzsatzung verstoßen hat. Ob sein Handeln auch strafrechtlich verfolgt werden kann, wird noch geprüft, sagt Fischer. Der Lärm der Kettensägen hatte am Samstagmorgen Anwohner alarmiert, die sogar die Polizei einschalteten. Die musste aber nichts veranlassen, wie eine Polizeisprecherin erklärt. Mitarbeiter der Stadtverwaltung erfuhren am Montag von der Aktion und recherchierten nach einem Ortstermin, dass die Fällung illegal war.