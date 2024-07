PSB verleihen 1. Award „Sportförderer des Jahres“ Gesundheit trifft auf Spitzensport

Den ersten Award „Sportförderer des Jahres“ erhielt Tim Schmiel (VM Vermögens-Management) aus den Händen der Vize-Präsidentin der Partner für Sport und Bildung (PSB), Anna Limbach. „Zu den wesentlichen Beiträgen der VM zählt die langjährige und kontinuierliche Unterstützung des TSV Bayer Dormagen im Handball, die bis heute anhält,“ erklärte die ehemalige Spitzen-Säbelfechterin, die selbst von der Unterstützung der PSB profitieren konnte. Ebenfalls übernimmt das Düsseldorfer Unternehmen zwei Talent-Patenschaften am Sportinternat Knechtsteden, so dass „junge Talente eine wichtige finanzielle Unterstützung bekommen und damit die Chance haben, ihre sportlichen Fähigkeiten weiterzuentwickeln und ihre Träume zu verwirklichen,“ so die Laudatorin weiter.