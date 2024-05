Fußball-Bezirksliga Der SVG Weißenberg fehlt noch ein Punkt

TSV Bayer Dormagen (12.) – TuS Viktoria Buchholz (14.). Der TSV Bayer Dormagen steckt wie im Vorjahr mitten im Abstiegskampf. Mit einem Sieg kann sich das Team von Trainer Marko Niestroj aber den vorzeitigen Klassenerhalt sichern. Da der kommende Gegner aus Buchholz noch gegen den TuS Mündelheim spielt, würde dem TSV ein Sieg gegen die fünf Punkte schlechteren Buchholzer reichen. „Wir dürfen uns keinen Druck machen. Der Abstiegskampf entscheidet sich im Kopf. Wir müssen am Sonntag voll bei der Sache sein“, betont Niestroj. Die 2:3-Niederlage am vergangenen Sonntag unterbrach die Siegesserie des TSV. Zuvor gewann Bayer vier Ligaspiele in Folge. „Nach der Niederlage gilt es, sich den Mund abzuwischen. Wir haben den Klassenerhalt in der eigenen Hand. Dennoch wissen wir, wie gefährlich die Situation im Tabellenkeller ist, weshalb wir bereits am Sonntag alle Zweifel am Klassenerhalt ablegen wollen“, macht Niestroj deutlich.