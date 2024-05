Fußball-Landesliga Rassiges Kreisderby in Jüchen findet keinen Sieger

Ein Ergebnis, das für die Gäste eigentlich zu wenig war. Denn um im Rennen um Platz zwei, der zur Teilnahme an Aufstiegsspielen gegen den Vizemeister der anderen Staffel berechtigt, auf Nummer sicher zu gehen, hätten sie die letzten drei Saisonspiele idealerweise alle gewonnen. Vorausgesetzt Verfolger VfB Hilden II gewinnt alle Partien seines von der Papierform her einfacheren Restprogramms, konnte sich der SCK bei zuvor drei Zählern Vorsprung zwar noch ein Unentschieden erlauben. Doch diesen Joker hätte sich die Truppe von Trainer Fabian Nellen wohl gerne bis zum Heimspiel am 26. Mai gegen den Tabellenführer 1. FC Monheim aufgehoben. „Direkt nach dem Spiel hat sich das nicht so gut angefühlt, weil wir das Spiel in unserer Situation gewinnen mussten. Aber letztlich ist das Ergebnis leistungsgerecht und meine Mannschaft hat es richtig gut gemacht. Das macht mich sehr stolz“, sagte Nellen. Gerade vor dem Hintergrund, dass sich die Kapellener in den vergangenen Wochen gegen Mannschaften aus dem Tabellenkeller sehr schwer getan hatten, war in Jüchen eine klar ansteigende Formkurve zu erkennen.