Fußball-Landesliga Kapellen verliert Topspiel trotz eines starken Starts

Kleiner Trost für die Kapellener: Das Erreichen des zweiten Tabellenplatzes, über den noch der Aufstieg in die Oberliga möglich ist, haben sie noch selbst in der Hand, weil Verfolger VfB Hilden II am Freitagabend in Dilkrath „nur“ 2:2 spielte. Damit sind der SCK und die Hildener nun punktgleich. Gewinnen beide Mannschaften am letzten Spieltag, könnte es zu einem Entscheidungsspiel um Platz zwei kommen. Wenn der VfB denn überhaupt möchte, schließlich hätte er gar keine Berechtigung auf den Aufstieg (die Erstvertretung spielt in der Oberliga). Auf der anderen Seite hätte Kapellen angesichts des Resultats in Dilkrath mit einem Heimsieg einen großen Schritt Richtung Vizemeisterschaft machen können, denn dann hätte am letzten Spieltag in Viersen ein Unentschieden gereicht.