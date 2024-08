Basketball-Regionalliga Washington kommt aus Los Angeles nach Grevenbroich

Während Washington nach seiner Zeit am College ganz in der Nähe von Compton mit seinem Wechsel nach Deutschland komplettes Neuland betritt, ist Viktor Frankl-Maus ein alter Hase in der Liga. Der bald 31-Jährige, der bei den Elephants nach dem Abgang von Jonathan Coles die Aufbaubauposition besetzt, kam in der vergangenen Saison in der Regionalliga für die Bayer Giants Leverkusen II im Schnitt auf 10,4 Punkte pro Spiel. „Ein guter Mann, der uns verstärkt“, ist Pfüller überzeugt. Bevor er vor zwei Jahren seine Karriere im Profibereich beendete, war er für die Dragons Rhöndorf (2012 bis 2018 und 2021/22), den FC Bayern München II (2018 bis 2020) und die RheinStars Köln (2020/2021) in der Pro B und Pro A aktiv. Während seiner Zeit in Rhöndorf gehörte er zusätzlich dem Trainingskader des Bundesligisten Telekom Baskets Bonn an. Pfüller: „Wir werden von seiner Erfahrung profitieren.“