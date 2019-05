Immer Ärger mit dem Aufzug : Stadt Neuss erwägt zweite Rampe für Pierburg-Brücke

Neuss Der Bürgermeister reagiert auf die ständige Beschädigung des Brückenaufzuges. Die CDU fordert mehr Videoeinsatz zur Überwachung.

Der Bebauungsplan für das Werhahn-Gelände an Rheintorstraße und Düsseldorfer Straße wird beklagt und ist deshalb noch nicht rechtskräftig. Das blockiert nicht nur das Hotelprojekt in den Gebäuden der ehemaligen Lagerhaus AG, sondern auch eine dauerhaft barrierefreie Lösung für die Pierburg-Brücke über das Hafenbecken I. „Das Henkelmännchen“, wie Bürgermeister Reiner Breuer die Brücke wegen ihrer Bogenkonstruktion nennt, die ihm jetzt Vorwürfe von der CDU einbringt.

So lange möchte Geerlings nicht warten. „Schon vor einem Jahr hat SPD-Bürgermeister Breuer angekündigt, den Aufzug zu reparieren und mit Kameras zu überwachen. Zuletzt hat er erklärt, der Aufzug werde Mitte März wieder in Betrieb gehen. Nun ist der Mai fast vorbei und geschehen ist noch nichts“, stellt Geerlings fest. Er setzt auf Reparatur und stärkere Kontrolle: „Videoüberwachung ist so wirkungsvoll, dass andere Lösungsansätze unnötig werden. Wir sollten diese Chance schnellstens nutzen.“