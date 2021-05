Kostenpflichtiger Inhalt: Corona in sozialen Brennpunkten : Neuss bewirbt sich um Impf-Kontingent für Problemviertel

Schlange stehen für eine Impfung: Was in sozialen Brennpunkten Kölns geschieht, möchte die Politik auch auf Neuss übertragen. Foto: dpa/Oliver Berg

Neuss In sozialen Brennpunkten Kölns wurde auch am Wochenende geimpft, ohne sich an die Priorisierungsliste zu klammern. Die Politik fragt, ob und wo ein solches Vorgehen in Neuss möglich sei. Im Ausschuss gab es dazu eine erste Stellungnahme.