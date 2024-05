Kampagnenstart in Neuss Stadt zündet den Personal-Turbo

Unterwegs sind mit diesem Bulli nicht nur Experten der Personalverwaltung, sondern im besten Fall auch Angehörige aus dem Team der Werbebotschafter. Sie werden auf dem Kampagnebulli in ihrer jeweiligen Arbeitskleidung gezeigt und sollen, so wünscht es sich Beier, auf Messen aus ihrem Berufsalltag berichten und so nicht nur für ihren Job, sondern auch für die Stadt als attraktive Arbeitgeberin werben.