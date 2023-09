Zweirad-Center in Neuss Stadler plant nicht nur mit Fahrrädern

Das Gelände im Hammfeld hatte schon wieder ganz andere Interessenten angelockt, doch die Familie Stadler hält es fest – baut aber keinen Fahrradfachmarkt mehr darauf. Nein, an der Stresemannallee soll nun ein Zweirad-Center entstehen. Der Unterschied liegt in einem erweiterten Sortiment begründet, das das Unternehmen anbieten möchte, weil es eine Verschiebung der Nachfrage in, so wörtlich, „Richtung nicht mit Muskelkraft betriebener Zweiräder“ erwartet. So möchte Stadler, nach eigenem Bekunden Deutschlands größte Fahrrad-Fachmarktkette, auch mit E-Rollern und sogar echten Motorrädern handeln. Ob die Stadt da mitspielt?