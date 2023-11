Neuss diskutiert Parkkonzepte Ausdehnung des Bewohnerparkens blockiert

Die finanzielle Situation des Rheinland Klinikum Neuss war schon oft Thema – und bleibt virulent. Und offenbar ist die Lage so prekär, dass sich das Unternehmen nicht in der Lage sieht, das gebührenfreie Parken für Besucher am Standort Lukaskrankenhaus auszuweiten. „Aufgrund der wirtschaftlichen Lage ist ein Verzicht auf Einnahmen aus den Parkflächen schwer zu vertreten“, betont Unternehmenssprecherin Johanna Protschka. Damit bleibt ein Vorhaben blockiert, von dem sich Verwaltung, Politik und Anwohner viel versprechen, um das Parkplatzdilemma im Stadionviertel zu beenden: Nämlich die Einführung eines Bewohnerparkens.