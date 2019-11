Initiative für ein selbstbestimmtes Leben in Neuss : Staatssekretärin lobt Kompass D

Rhein-Kreis Staatssekretärin Serap Güler sieht in der Neusser Integrationsinitiative für Flüchtlinge viele vorbildliche Ansätze.

Das Lob kam aus berufenem Munde. Die Grundsätze, an denen die Neusser Unternehmer-Initiative Kompass D ihr Handeln ausrichte, sagte Serap Güler, „entsprichen komplett unseren Vorstellungen von Integrationsarbeit.“ Güler koordiniert als Staatssekretärin die Zukunftschancen für Flüchtlinge in NRW. Gestern informierte sie sich in Neuss über die Arbeit von Kompass D und kam bei dem Treffen in der 3M-Zentrale zu dem Schluss, dass eine Unterstützung für die Neusser Initiative aus Landesprogrammen möglich erscheine.

Eine positive Perspektive. Stelle der Rhein-Kreis, so Güler, entsprechende Anträge ans Land, werde eine Prüfung erfolgen. Kreisdirektor Dirk Brügge will der Aufforderung nachkommen, machte aber auf ein beinahe Alleinstellungsmerkmal von Kompass D aufmerksam: das starke Engagament der Wirtschaft, die Zeit und Geld investiere. „Ich halte viel davon, dass neben der öffentlichen Hand das unternehmerische Element weiterhin eine tragende Rolle spielt.“ Kein Widerspruch.

Was ändert sich? Ursprünglich richtete sich Kompass D ausschließlich an junge Flüchtlinge mit Bleibeperspektive. Sie sollten qualifiziert werden, da sie ohne Zeugnisse und Schulabschlüsse keine Ausbildungs- oder Arbeitsverhältnisse eingehen können. Ziel war und ist es, so J.-Andreas Werhahn aus dem Lenkungskreis, den jungen „Neu-Neussern ein selbstbestimmtes Leben“ mit einer positiven Lebenspersektive zu ermöglichen. Der Erfolg gab den Initiatoren Recht und ermunterte sie, weiter zu machen. Die Angebote von Kompass D stehen nun aber allen jungen Menschen aus dem Rhein-Kreis offen. Sie sollen so die Chance erhalten, „ihren Weg in die Mitte der Gesellschaft“ zu finden.